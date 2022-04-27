عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل العيد.. التأمينات السعودية تقدم موعد صرف المعاشات ورواتب ساند

التأمينات السعودية
التأمينات السعودية

قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، تقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين ورواتب “ساند” قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضحت المؤسسة، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء، أنه تم تقديم موعد صرف المعاشات والرواتب بتاريخ 28 أبريل الحالي، بدلا من موعد صرفها الأساسي الذي يصادف أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استمرار عمل قنوات خدمة العملاء التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية أنه يحق للسعودي إذا تعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادته أن يراجع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويطلب منهم صرف راتب “ساند”.

السعودية.. الداخلية: تعديلات نظام المرور الجديدة لن تطبق على المخالفات القديمة

شركات الطيران الداخلي في السعودية تخفض أسعار تذاكرها إلى 45%

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن برنامج “ساند”، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

السعودية التأمينات ساند رواتب معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

السيسي يستقبل رئيس جيبوتي بقصر الاتحادية ..زيارة في توقيت مهم؟

أسباب الابتلاء .. شيخ الأزهر: فقد الأحبة ليس أمارة على سوء حال المُبتلى

معجزة ربانية يوم 27 من شهر رجب .. عجائب آيات الله

أدعية شهر رجب مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مستجابة لا تغلفها

دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب .. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

دعاء أول ليلة في رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح له بعد 14 ساعة

دعاء شهر رجب .. أدعية نبوية لزيادة الرزق وحفظ الأبناء وتنير قبر الميت

ترشيحاتنا

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

الحكومة: تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من النبي

الجيش الصيني يتدخل.. بكين ترد على "استفزاز" أمريكا في مضيق تايوان

بعد 48 عاما..اتحاد السلة يقرر أحقية الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 75/74

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

شيرين لبط وأغاني عمرو دياب منجحتش.. تصريحات محمد محيي مع ياسمين عز..فيديوجراف

مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ