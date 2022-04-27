قبل العيد.. التأمينات السعودية تقدم موعد صرف المعاشات ورواتب ساند

قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، تقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين ورواتب “ساند” قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضحت المؤسسة، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء، أنه تم تقديم موعد صرف المعاشات والرواتب بتاريخ 28 أبريل الحالي، بدلا من موعد صرفها الأساسي الذي يصادف أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استمرار عمل قنوات خدمة العملاء التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية أنه يحق للسعودي إذا تعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادته أن يراجع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويطلب منهم صرف راتب “ساند”.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن برنامج “ساند”، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.