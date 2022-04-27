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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الرئيس يدرك جيدًا ما يؤرق المصريين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة أنها تؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.

واضافت مايسة عطوة فى بيان صحفى لها أن إعلان الرئيس السيسى باستمرار تقديم معارض السلع الغذائية المدعمة للمواطن حتى نهاية العام هام للغاية للطبقات الفقيرة والمتوسطة ويؤكد مدى إحساس الرئيس بمعاناة المواطنين.

واوضحت أن الدولة المصرية تضع مباديء وقواعد للجمهورية الجديدة وهي أن الجميع شركاء في بناء الوطن تحت مظلة الدستور والقانون من أجل إعادة مصر مرة إخري للريادة من جديد في كافة المجالات وتصدرها مصاف الدول المتقدمة.

واكملت عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شارك، مساء أمس الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية؛ الذي أقيم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري. 

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، موضحا: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، مضيفًا: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية القيادة السياسية معارض السلع الغذائية المدعمة متوسطي الدخل

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