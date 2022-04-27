محافظ المنوفية يلتقي عدد من المواطنين لبحث شكواهم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، خلال لقائه اليومي للمواطنين بعدد من الحالات للإستماع لمطالبهم وبحث شكواهم ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم ، حيث وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لمواطن مسن بناحية منشأة سلطان بمنوف يعاني من عدة أمراض مزمنة ، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بدراسة طلبه بشأن إمكانية بناء منزله ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو من خلال الجمعيات الأهلية نظراً لظروفه المعيشية الصعبة وذلك استجابة لمطلبه.

كما استمع محافظ المنوفية ، لشكوى مواطن من ناحية تلوانة يتضرر من قبول الإدارة الهندسية طلب تصالح علي مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبني علي قطعة أرض بها نزاع قضائي وإعطائه نموذج 10 ، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وعلي الفوروجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة الباجور بتشكيل لجنة فوراً برئاستها لفحص شكوي المواطن والمعاينة والعرض عليه خلال أسبوع .

فيما إستمع المحافظ لطلب معلمة رياضيات بمدرسة كفر شنوفة للتعليم الأساسي تلمتس نقلها الي أقرب مدرسة محل إقامتها نظراً لإجرائها عملية تثبيت فقرات وتركيب دعامة في العمود الفقري وعدم قدرتها علي ركوب المواصلات العامة ، وقد وجه المحافظ بأنه " لا مانع لظروفها الخاصة لإجراءاتها عدة عمليات " .