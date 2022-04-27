محمد ماهر: حديث الرئيس أثلج الصدور ويثبت أن القيادة السياسية تهتم بالبورصة..فيديو

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية أثلج الصدور، مؤكدا أنه يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للبورصة المصرية.

وأضاف محمد ماهر، في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”: “توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركات خاصة بالقوات المسلحة، هو طرح ممتاز، وأتمنى أن يكون هناك مزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤسسات الدولة، بالمشاركة في استثمار أموالها بجزء في الأوراق المالية والبورصة، من أجل زيادة الحركة الاستثمارية.

وأكد أن البورصة كانت تعاني خلال السنوات العشر السابقة، من تراجع دور المؤسسات بها، ووجود دور للأفراد، وهو ما أخل بالبورصة المصرية، لأنه لا بد من وجود مؤسسات داعمة للبورصة المصرية بشكل كبير.