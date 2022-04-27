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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب مجموعة من العاملين بالقطاع السياحي على منظومة معايير المهارات ISCO

المتدربون بوزارة
المتدربون بوزارة السياحة والآثار

نظمت وزارة السياحة والآثار برنامجا تدريبيا لـ ٣٠ من العاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص عن بناء القدرات - منظومة معايير المهارات ISCO، وذلك بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني TVET Egypt.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن هذا البرنامج التدريبي تناول عددا من الموضوعات، من أبرزها خطوات الوعي والتغيير الشخصي الاحترافي، والتعريف بمنظومة ISCO  " International Standard Classification of Occupations"، والتعريف بعدد من المفاهيم الأساسية "تحليل وظيفي - مهنة - وظيفة - جدارات – مهارات"، هذا بالإضافة إلى نموذج معايير المهارات المهنية، ومعايير وطرق التقييم، وتعريف بطاقات الوصف الوظيفي وكيفية إعدادها، والقواعد العامة لمنظومة الجدارات.

وأشارت إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي، حيث يضع توصيفا دقيقا لجميع المهن بقطاع السياحة والآثار وفقا لأسس ومعايير دولية ISCO، بالإضافة إلى معرفة المهارات والجدارات التي تطلبها كل وظيفة، بحيث يتم تدريب جميع العاملين الحاليين في قطاع السياحة والآثار كل حسب وظيفته على تلك المهارات بناءً على تقييم لهؤلاء العاملين، وكذلك تزويد جميع المدارس ومعاهد وكليات السياحة والفنادق بتلك المهارات ليكون خريجوها على درجة عالية بتلك المهارات بما يتواكب مع سوق العمل داخل مصر وخارجها.
 

وزارة السياحة والآثار برنامج تدريبي السياحة والاثار ISCO TVET

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