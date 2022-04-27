عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

شعار الكاف
شعار الكاف

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب مثلما كان الحال في السنوات الماضية .

ويرى الفريق الداعم لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب أن هذا الأمر سيكون له فوائد تسويقية واقتصادية كبيرة خاصة وأن إقامة النهائي من مباراة واحد على أرض محايدة يقلص الحضور الجماهيري فيه .

كان الكاف يعتمد في سنواته الأخيرة على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فاصلة بإحدي الدول يتم تحديدها من قبل لجنة المسابقات التابعة للكاف .

وصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام كلا من الأهلي ووفاق سطيف ، والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

على جانب أخر ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، إن الكرة الإفريقية ما زالت تحتاج للتعديل والتطوير وتحديدا منظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال أمامه مباراتين للتأهل إلى نهائي البطولة، ومن ثم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك المشوار ليس سهلا.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن الأهلي أهدر العديد من الفرص أمام الرجاء المغربي، وقدم مباراة قوية في المغرب، حيث أظهر شخصيته للعودة في النتيجة بعدما كان متأخرًا في النتيجة.

وتابع حديثه، أن إهدار ركلة جزاء أمام الرجاء كان أمرًا محبطًا إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة لصالحهم في النهاية، مشددًا على أن أحداث المباراة ستعلم اللاعبين الكثير مستقبلًا، بينما وفاق سطيف منافس الأهلي في نصف النهائي، ليس سهلًا ولا بد من احترامه.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري ابطال افريقيا نهائى دورى أبطال إفريقيا الأهلي ووفاق سطيف الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

الحكم بحبس مرتضي منصور سنة أخرى لسب الخطيب | تفاصيل

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

ترشيحاتنا

بوتين يحذر زعماء العالم من "ضربات قوية" في حالة تهديد روسيا

ريفيان تحذر من "كارثة" قادمة: نقص خلايا البطاريات ستكون الأسوأ

جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 لهذه الهواتف

| انتهاء التقديم بوحدات سكن مصر للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة..غداً

عيار 21 بـ 1110 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-4-2022.. فيديو

ضوابط صرف تعويض الأجر للمؤن عليه حال الإصابة في العمل وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

احتفال ليلة القدر.. لحظات صدق وحب جمعت الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

طلاق النجمات حقيقة أم شائعات.. فيديو

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ