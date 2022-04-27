لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب مثلما كان الحال في السنوات الماضية .



ويرى الفريق الداعم لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب أن هذا الأمر سيكون له فوائد تسويقية واقتصادية كبيرة خاصة وأن إقامة النهائي من مباراة واحد على أرض محايدة يقلص الحضور الجماهيري فيه .

كان الكاف يعتمد في سنواته الأخيرة على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فاصلة بإحدي الدول يتم تحديدها من قبل لجنة المسابقات التابعة للكاف .

وصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام كلا من الأهلي ووفاق سطيف ، والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

على جانب أخر ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، إن الكرة الإفريقية ما زالت تحتاج للتعديل والتطوير وتحديدا منظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال أمامه مباراتين للتأهل إلى نهائي البطولة، ومن ثم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك المشوار ليس سهلا.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن الأهلي أهدر العديد من الفرص أمام الرجاء المغربي، وقدم مباراة قوية في المغرب، حيث أظهر شخصيته للعودة في النتيجة بعدما كان متأخرًا في النتيجة.

وتابع حديثه، أن إهدار ركلة جزاء أمام الرجاء كان أمرًا محبطًا إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة لصالحهم في النهاية، مشددًا على أن أحداث المباراة ستعلم اللاعبين الكثير مستقبلًا، بينما وفاق سطيف منافس الأهلي في نصف النهائي، ليس سهلًا ولا بد من احترامه.