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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطور: السوق العقارى يحتاج ما يقرب من مليون وحدة سكنية في العام الواحد

صدى البلد

قال المطور العقارى، أحمد مسعود،  إن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.


وأكد المهندس أحمد مسعود، فى تصريحات لصدى البلد،  أن هناك طلب حقيقي علي العقار في مصر، ويحتاج السوق العقارى ما يقرب من مليون وحدة سكنية في العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كافة المستثمرين الأجانب يحرصون في السنوات الأخيرة علي الحصول علي فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دول عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول علي أراضي للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى .

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وأوضح أن الاقتصاد المصري يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كافة التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى ان التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصري، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي.

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الإقتصاد المصرى Real state Finance

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