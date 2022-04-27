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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق فعالة للحفاظ علي صحة الأطفال خلال فصل الصيف

صدى البلد

يمكن أن يكون الصيف مقلقًا ليس فقط للبالغين ولكن أيضًا للأطفال.

هناك العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن يواجهها الأطفال خلال الموسم الحار والرطب ، وتشمل هذه بعض أنواع الحساسية والالتهابات.

 إن الرطوبة الشديدة المقترنة بالحرارة يمكن أن تزيد الأمور سوءًا وفقا لindian express

وهناك بعض العلامات والشروط التي يجب أن يكون الآباء على دراية بها.

 

يسبب التعرض الطويل لدرجات حرارة عالية ، تظهر أعراض مثل الإرهاق والصداع والدوخة والضعف.

 لمعالجة ارتفاع الحرارة ، برد جسم الطفل بمساعدة الماء أو كمادات الثلج.

عند العمل اللعب في الهواء الطلق، استخدم قبعة أو غطاء لتغطية الرأس.

 

تسمم غذائي

يحدث بسبب استهلاك طعام أو ماء ملوث. يؤدي الطقس الدافئ والرطب إلى نمو البكتيريا التي يمكن أن تلوث الطعام. 

تشمل الأعراض آلام في المعدة أو غثيان أو إسهال أو قيء. لذلك ، تجنب تناول الطعام على جانب الطريق ، وكذلك الأطعمة التي لا معنى لها أو غير المطبوخة.

 

خلال فصل الصيف ، يفقد الأطفال الكثير من الماء والأملاح على شكل عرق. هذا يحتاج إلى التجديد عن طريق البقاء رطب. يعتبر ماء جوز الهند واللبن والليمون من الخيارات الجيدة للحفاظ على رطوبة الأطفال خلال فصل الصيف.

 

الطفح  الجلدي

تظهر الطفح الجلدي والبثور والالتهابات والحساسية بشكل شائع عند الأطفال. 

الأكزيما مرض جلدي يتفاقم خلال فصل الصيف بسبب العرق والتعرض للشمس وزيادة إفراز الزيت. قد يعاني طفلك من طفح جلدي نتيجة لذلك. حاول استشارة الطبيب لمعرفة خط العلاج المناسب.

للتحكم في تهيج الجلد ، يمكن للوالدين وضع ضغط بارد على المنطقة المصابة. اجعل الأطفال يرتدون ملابس قطنية مريحة وفضفاضة خلال فصل الصيف. تجنب استخدام أي من منتجات البشرة دون استشارة الطبيب. 

 

امراض المياة الملوثة 

يمكن أن تؤدي المياه الملوثة إلى التيفود والإسهال والكوليرا واليرقان والدوسنتاريا عند الأطفال. 

يجب على الآباء حمل زجاجات المياه أثناء السفر مع الأطفال.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

هو التهاب في الملتحمة. يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الاحمرار والحكة والتهاب العين. اعتني بعيون الطفل بشكل متكرر. 

 

تأكد من أن الطفل لا يلمس عينيه ويتناول الدواء.

 

فصل الصيف الصيف الطفح الجلدي درجات حرارة تسمم غذائي

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