حسام موافي: إخفاء ليلة القدر قسّم المسلمين لـ 4 اجتهادات ..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الله سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر لهدف؛ مؤكدًا أن إخفاءها أدى إلى انقسام المسلمين لـ 4 أقسام.

وأضاف "موافي"، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أحد الأقسام الأربعة يقوم شهر رمضان كله، موضحا أن «كل ليلة بالنسبة إليه هي ليلة القدر، وفرز تاني العشر الأواخر، وفرز تالت الفرادى من العشر الأواخر، وفرز رابع يقيم ليلة 27 (الليلة دي)».

وأكد أن قيام ليالي رمضان أبرز أهداف إخفاء ليلة القدر، قائلًا «أنا بحترم اللي بيقيم الـ 30 ليلة»، لافتًا إلى أن الله أقسم بالنفس اللوامة «ومراجعة النفس مهمة جدًا؛ فالنفس اللوامة راقية جدًا، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب»، مشيرًا إلى ضرورة أن يراجع أحدنا نفسه.

ولفت إلى أن «كل ابن آدم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون»؛ مشيرًا إلى أنه بعد الاعتراف بالخطأ على الإنسان أن يستغفر الله؛ لأن التوبة إلى الله «حاجة جميلة جدًا؛ محدش قالك إنت مغلطتش».