عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

89.6% نسبة إصابات الذكور في العمل خلال النصف الأول من 2021

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 913 حالة إصابة بنسبة 15.2 % من إجمالي عدد حالات إصابات العمل للنصف الأول من عام 2021، وذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، وبلغ عدد حـالات إصابات الـعمـل بالـقطاع العام/ الأعمال العـام 1932 حالة إصابة  بنسبة 32.1%، كما بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2988 حالة إصابة بنسبة  49.7  %.

txt

«الإحصاء»: منح 508 براءة اختراع مصرى عام 2021

txt

مصر تستورد سيارات الركوب بقيمة 317 مليون دولار يناير 2022

 وبلغ عدد حـالات إصابات العمـــل بالقطــاع  الإستثماري وفقا للبيانات الإحصائية، 182 حالة إصابة  بنسبة 3.0  %   . 

ووفقا للبيانات الإحصائية :  بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور  5387 حالة بنسبة  89.6% مقابل 628  حالة  للإناث بنسبة  10.4٪  من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021    

يحل غدا 28 ابريل اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003  تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء  الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه.

 وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية  من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة .      

القطاع الحكومى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القطاع الخاص القطاع الاستثماري اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحبس عامين لمرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

موعد ليلة القدر .. الشعراوي يحدد توقيت الليلة المباركة في قصة عجيبة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للحوكمة وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

اليوم العالمي للسلامة والصحة.. 57.8٪ من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

تراجع سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 27-4-2022

ترشيحاتنا

الزراعة : المرور على أراضي القمح بالمحافظات لرصد الحالات المرضية

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 27-4-2022

سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس فى مصر

علامات ليلة القدر..7 أمور وأغلبها تظهر صباحاً

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

3 حالات تسبب في سحب الترخيص المؤقت من المشروع الصغير وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

فيديو

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

احتفال ليلة القدر.. لحظات صدق وحب جمعت الرئيس وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف

طلاق النجمات حقيقة أم شائعات.. فيديو

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ