89.6% نسبة إصابات الذكور في العمل خلال النصف الأول من 2021

بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 913 حالة إصابة بنسبة 15.2 % من إجمالي عدد حالات إصابات العمل للنصف الأول من عام 2021، وذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، وبلغ عدد حـالات إصابات الـعمـل بالـقطاع العام/ الأعمال العـام 1932 حالة إصابة بنسبة 32.1%، كما بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2988 حالة إصابة بنسبة 49.7 %.

وبلغ عدد حـالات إصابات العمـــل بالقطــاع الإستثماري وفقا للبيانات الإحصائية، 182 حالة إصابة بنسبة 3.0 % .

ووفقا للبيانات الإحصائية : بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5387 حالة بنسبة 89.6% مقابل 628 حالة للإناث بنسبة 10.4٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021

يحل غدا 28 ابريل اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه.

وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة .