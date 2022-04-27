حلقة حسن أبو الروس.. رامز جلال يشارك متابعيه كواليس "رامز موفي ستار"

نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامز جلال في الصورة برفقة الفنان حسن أبو الروس، من كواليس برنامج “رامز موفي ستار”.

يذكر أن حل الفنان حسن أبو الروس، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع علي قناه "إم بي سي مصر" .

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.