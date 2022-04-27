على جمعة: الله أمرنا بقراءة الكتاب المنظور والكتاب المسطور

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بعض الروايات التي صححها ابن حجر العسقلاني، قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم مصر، نزل أثناء رحلة الإسراء والمعراج، فصل ركعتين في الطور.

وأضاف جمعة، خلال تقديم برنامج "القرآن العظيم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ووطأ أرض مصر بقدميه الشريفتين، في ليلة الإسراء والمعراج.



وأوضح جمعة، الفرق بين كتاب الله المنظور والمسطور، كتاب الله المسطور هو الوحي الذي نزل على النبي القرآن الكريم، وكتاب الله المنظور هو الكون، خرج الكون من عند الله، الكتاب من عالم الأمر، والكون من عالم الخلق، وعالم الخلق والأمر كلاهما من عند الله.

وأردف جمعة، : "الله أمرنا بقراءة الكتاب المنظور والكتاب المسطور".