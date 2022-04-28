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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"اقتصادية الشارقة" تكثف رقابتها على الأسواق استعداداً لعيد الفطر

صدى البلد

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جاهزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر وتعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية و شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة جميع منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع عيد الفطر السعيد.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية حيث شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كل منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يزيد الإقبال عليها خلال عيد الفطر السعيد بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية.

وقال " تأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين والمستثمرين وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة".

من جانبه أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية الشارقة أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة التي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وقال إن الجولات الرقابية على المراكز التجارية ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية بها منوها بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات مهيباً بالجميع ضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني www.sedd.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.

عيد الفطر حماية المستهلك الحملات الرقابية التنمية الاقتصادية

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