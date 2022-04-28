عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي توضح كيفية التقديم لوظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة لعدد 2 باحث في مجال نمذجة استخدام الأراضي، ووظيفة  باحث أكاديمي في مجال الإقتصاد التطبيقي، ووظيفة باحث أكاديمي في مجال نمذجة التخفيف من آثار غازات الإحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، وذلك للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

وأوضحت أنه للمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-8/

وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم عن منح 22 مشروع بحثي لمدة 24 شهر للعلماء المصريين الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز وزمالات عالمية مرموقة وهو البرنامج المعروف ب RESPECT والمشروعات المقبولة للحصول على منح من أكاديمية البحث العلمى فى العلوم الأساسية، الإلكترونيات، الزراعة، تعميق التصنيع المحلى، البيئة، والصحة بحد أقصى للتمويل مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى للمشروع الواحد، وهو برنامج شديد التنافسية بين خيرة علماء مصر حيث لايسمح للتقدم الا للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز علمية عالمية وهو تقدير من الأكاديمية للعلماء المتميزين لاستكمال مشروعاتهم البحثية داخل مصر.

القومي للبحوث: الإفراط في استهلاك كحك العيد يسبب المشاكل الصحية

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمود صقر، أن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورته رقم 174 وافق على دعم برنامج RESPECT في نوفمبر 2019، وقد تقدم  للبرنامج 81 باحثًا مصريًا، منهم 51 من مختلف الجامعات المصرية و26 من المراكز البحثية من جميع أنحاء الجمهورية، واثنان من مؤسسات أخرى، واشار سيادته انه قد تراوحت أعمار المتقدمين بين 32 وحتى 75 عاماً وكانت النسبة الأكبر للتقدم للمرحلة العمرية من 41-45 عام، كما كان العدد الأكبر من الباحثين المتقدمين من المركز القومى للبحوث وجامعة عين شمس، واضاف البيان الصادر عن الأكاديمية أن برنامج RESPECT يأتي فى اطار جهود الأكاديمية لدعم مشروعات البحث والتطوير من أجل النهوض بالعلم والعلماء وتقديرًا للتميز العلمى وتشجيعًا لهم على العطاء المتواصل فى المجالات العلمية التى يتخصص فيها باحثون نذروا أنفسهم لتحقيق إنجازات علمية تساهم فى التطور العلمى والتكنولوجى.
لمعرفة الفائزين وجهات عملهم والمشروعات الفائزة يرجى زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمى www.asrt.sci.eg

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA ووظيفة باحث أكاديمي اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق في سوق الجمعة بأكتوبر

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

ترشيحاتنا

يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوي

باحث اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي تهيئ المناخ للاستثمار.. فيديو

الكلمات المتقاطعة.. دواء ووقاية لعقل الكبار والصغار

هل ليلة القدر في 27 رمضان ؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق: اغتنموا ما تبقى

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له خلال 5 أعوام

دعاء ليلة القدر للرزق.. 3 كلمات تمدك من خزائن الله بغير حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ