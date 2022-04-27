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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صناعة النواب: قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تنتصر للاقتصاد الوطني وحقوق الإنسان

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أعلن النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام للقرارات المهمة السياسية والاقتصادية، التي صدرت عن الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا إنها انتصار للاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات عالمية وانتصار لحقوق الإنسان وتعزيزها بالوطن.

ونوه محمود، في بيان صحفي له اليوم، بحزمة القرارات التي شملت إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلى، واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات بتكلفة تصل الى نحو 45 مليون جنيه ودمجهم في الحياة العامة، علاوة على توجيهات سيادته بامتداد معارض بيع السلع المدعمة طوال العام وليس شهر رمضان فقط.

وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن حديث الرئيس وقراراته، لم تتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، رغم أهميتها الشديدة والتوجيه بتوجه الدعم التام للقطاع الخاص، ولكنها جاءت هامة للغاية على الصعيد السياسي، بعدما أعلن الرئيس السيسي، تكليف المؤتمر الوطنى للشباب بإطلاق حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجاته لرئيس الجمهورية، فالوطن يتسع للجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وشدد المهندس معتز محمود، على أن قرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تركت صدى واسع لدى عشرات الملايين من المصريين، واعتبروها خطوة جديدة ومقدرة من القيادة السياسية نحو المستقبل.

السيسي مجلس النواب المؤتمر الوطني للشباب حقوق الإنسان البرلمان

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