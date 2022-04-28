باحث اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي تهيئ المناخ للاستثمار.. فيديو

قال محمد شادى الباحث الاقتصادى، إنه مع استقرار الدولة المصرية منذ عام 2018، تعرضنا إلى حروب إقتصادية كبيرة، بداية من الحرب الامريكية الصينية، وجائحة كوورنا، والحرب الروسية الاوكرانية، والتضخم العالمى.

وأضاف محمد شادي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان الاوضاع السياسية كانت ضاغطة بشكل كبير، مشيرا إلى ان الادارة المصرية كانت متواجدة من 2014 ، وكانت تعمل على اعادة النمو ورفع معدلات التشغيل.

وتابع الباحث الإقتصادي، أن معدلات النمو وصلت في عام 2014 ما يقرب من 2.5%، وكانت نتيجة عزوف الإستثمارات نتيجة الوضع الأمني الغير جيد بالدولة المصرية.

وأشار محمد شادي إلى ان تجربتنا في التنمية الاقتصادية كانت في ظل ظرق خارجية كبيرة، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي تهئ المناخ للاستثمار الجيد