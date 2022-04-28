خبير اقتصادي: القطاع الخاص يشارك في 90% من المشروعات القومية.. فيديو

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه كان من المهم في هذا التوقيت أن الدولة تؤكد على أهمية القطاع الخاص بتقديم فرص استثمارية واعدة وأنه شريك هام للدولة.



وأضاف "الإدريسي"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الكثير اعتقد خلال الفترة الماضية أن الدولة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في السنوات الماضية بعيدة عن القطاع الخاص".

وأشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع،: "أكثر من 90% من المشروعات القومية يشارك فيها القطاع الخاص".

