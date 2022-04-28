عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: القطاع الخاص يشارك في 90% من المشروعات القومية.. فيديو

على الإدريسي
على الإدريسي

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه كان من المهم في هذا التوقيت أن الدولة تؤكد على أهمية القطاع الخاص بتقديم فرص استثمارية واعدة وأنه شريك هام للدولة.


وأضاف "الإدريسي"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الكثير اعتقد خلال الفترة الماضية أن الدولة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في السنوات الماضية بعيدة عن القطاع الخاص".

 

وأشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع،: "أكثر من 90% من المشروعات القومية يشارك فيها القطاع الخاص".
 

فرص استثمارية السنوات الماضية المشروعات القومية القطاع الخاص الخبير الاقتصادي برنامج التاسعة على الإدريسي خبير اقتصادى المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

10 مستندات مطلوبة للإخطار بتأسيس جمعية أهلية.. تعرف عليها

دعاء تيسير العمل والتوفيق .. أدعية وأذكار مجربة رددها بعد الفجر

أسعار الذهب اليوم الخميس 28-4-2022

البيت الأبيض: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

بحلول عام ٢٠٥٠.. الأعاصير المدمرة تتضاعف في جميع مناطق العالم

بيان شديد اللهجة من الاتحاد الجزائري بشأن لجوء الكاميرون للجنة الأخلاقيات بالفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ