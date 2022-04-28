أخبار التعليم| آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراة الذين لم يسمح لهم بدخول الامتحان، نظرا لإيقاف قيدهم لعدم التسجيل فى المواعيد المقررة سابقا.

جامعة حلوان: دورة تدريبية حول اعداد القيادات الجامعية بداية مايو

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اليوم الفرصة الاخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان

كشفت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد والإجراءات التى يتم اتباعها فى عمل الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 .

زراعة القاهرة تنظم حفل إفطار للطلاب … اليوم

اعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل إفطار جماعى لطلبة و طالبات الكلية لعام ٢٠٢٢ ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ ابريل .

البحث العلمي توضح كل ما تريد معرفته عن التقديم لوظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة لعدد 2 باحث في مجال نمذجة استخدام الأراضي، ووظيفة باحث أكاديمي في مجال الإقتصاد التطبيقي، ووظيفة باحث أكاديمي في مجال نمذجة التخفيف من آثار غازات الإحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، وذلك للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

غدا.. آخر موعد للتقدم لمسابقة المعلم الجامعي المتميز بـ بنات عين شمس

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد عن تنظم وحدة التعلم الإلكتروني بكلية البنات الدكتورة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب لأول مرة (مسابقة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الإلكتروني 2021-2022)