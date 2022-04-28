عاجل
أخبار التعليم| آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان أخبار الفن| وفاة الفنانة فاطمة مظهر .. تصريحات نجوم مسلسل انحراف أخبار الرياضة.. كلوب يتجاهل محمد صلاح ويتمنى تتويج ماني بالكرة الذهبية.. بيان ساخر من الاتحاد الجزائري على تصريحات إيتو أخبار السيارات| لأول مرة.. شيفروليه: كورفيت تأتي بنموذج هجين وآخر كهربائي.. مرسيدس تكشف عن T-Class لأول مرة في إطار تعاون مع رينو المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي صرح طبي متميز على أرض سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. الفرصة الأخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراة الذين لم يسمح لهم بدخول الامتحان، نظرا لإيقاف قيدهم لعدم التسجيل فى المواعيد المقررة سابقا.

 

جامعة حلوان: دورة تدريبية حول اعداد القيادات الجامعية بداية مايو

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم الفرصة الاخيرة لتقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب جامعة حلوان

كشفت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد والإجراءات التى يتم اتباعها فى عمل الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 .

 

زراعة القاهرة تنظم حفل إفطار للطلاب … اليوم

اعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل إفطار جماعى لطلبة و طالبات الكلية لعام ٢٠٢٢ ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ ابريل .

 

البحث العلمي توضح كل ما تريد معرفته عن التقديم لوظيفة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة لعدد 2 باحث في مجال نمذجة استخدام الأراضي، ووظيفة  باحث أكاديمي في مجال الإقتصاد التطبيقي، ووظيفة باحث أكاديمي في مجال نمذجة التخفيف من آثار غازات الإحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، وذلك للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

 

غدا.. آخر موعد للتقدم لمسابقة المعلم الجامعي المتميز بـ بنات عين شمس

أعلنت  الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد عن تنظم وحدة التعلم الإلكتروني بكلية البنات الدكتورة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب لأول مرة (مسابقة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الإلكتروني 2021-2022)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني .. أفضل دعاء فى ليلة القدر

ترشيحاتنا

تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات التي لا تتمتع بأي إعفاءات

أخبار التكنولوجيا| ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟.. موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

وظائف جديدة بمعهد بحوث البترول| كافة التخصصات المطلوبة

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ