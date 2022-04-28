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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس يكلف ببرنامج لمشاركة القطاع الخاص.. وخبراء: يشجع المستثمرين ويوفر المزيد من فرص العمل

صدى البلد

الرئيس يكلف الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة

خبراء: حديث الرئيس يعزز الشفافية ولغة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص

راشد: القطاع الخاص له دور مهم في خلق فرص العمل وتعظيم الإنتاج

كريم عادل: توجيهات الرئيس بمشاركة القطاع الخاص يشجع المستثمرين

الإدريسي: حديث الرئيس يؤكد سعي الدولة لإقامة المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص

 

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، كما كلف طرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعم وتوطين الصناعة وتكليف الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة يعطي مزيدا من الحوافر والضمانات للقطاع الخاص.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، كما أن حديث الرئيس بالأمس يعزز الشفافية ولغة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد سعي الدولة إلى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على المزيد من المشروعات المشتركة.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضرورة علاج المشكلات التي تواجهها بعض مؤسسات القطاع الخاص وأبرزها ملفات الأراضي الصناعية والطاقة واستيراد المواد الخام.

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات وتكليفات الرئيس خلال حفل إفطار الاسرة المصرية بالأمس تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بإعداد دولة ذات أركان ثابته وقوية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ "صدى البلد": توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تأتي باعتباره شريكا أساسيا واستراتيجيا فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات بناء وتنمية وتوسع في عمليات التصنيع والإنتاج.

وتابع : كما أن مشاركة القطاع الخاص يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبها ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيْ بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.

كما تابع: حيث إنه كلما زادت مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد زاد الحافز لدى المستثمرين سواء بالتوسع في استثماراتهم الحالية أو الدخول في استثمارات جديدة تحسن من المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية .

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030 ، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة في كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية ويحقق الحياة الكريمة لمواطنيها. 

وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص باستمرار علي حث الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص له من دور هام في خلق فرص العمل وتعظيم الإنتاج وبالتالي توفير العملة الصعبة التي تذهب إلي مزيد من الاستيراد.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إلى أن طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة ومنها بعض شركات الجيش سيقود إلي تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات محلية واجنبية لها علاوة علي زيادة السيولة بها مما يؤهلها لتكون قناة هامة للتمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعضد من معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاج وكذلك دعم المعروض من موارد النقد الأجنبي وهو ما يصب في خانة استقرار قيمة الجنيه المصري وهدوء وتيرة التضخم.

ولفت محمد راشد  إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً متمثلاً في أهمية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي ولا سيما من السلع الغذائية ومصادر الطاقة وبالتالي دعم المنتج المحلي وتشجيعه ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتطويره أصبح ضرورة ملحة للغاية ولذلك وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية

مشاركة القطاع الخاص الأصول المملوكة للدولة يشجع المستثمرين تعظيم الإنتاج القوات المسلحة البورصة المصرية

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