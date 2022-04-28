مجدي عاشور: " من أحيا ليلة العيد يحيي الله قلبه يوم تموت القلوب".. فيديو

كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، طريقة إحياء ليلة العيد، مؤكدًا أن من أحيا هذه الليلة يحيي الله قلبه يوم تموت القلوب.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إحياء هذه الليلة يكون بالصلاة والذكر وقراءة القرآن «وأدّي المساكين، وإدخال السرور على أهل بيته»؛ كما يمكن إحياءه بالتكبير بعد صلاة الفجر حتى قبل بدء صلاة العيد.

وتابع أنه يمكن التكبير أول ما يثبُت هلال العيد «الإحياء هو توجه القلب لله؛ وأقول الحمد لله وأشكرك لأنك أعنتني على قيام رمضان».

وأوضح أن صلاة العيد فرض كفاية وسنة مؤكدة «بنختلف في سنة مؤكدة؛ وإذا اختلف الأمر لو هناك خطرًا على المصلين بسبب الزحمة في الساحات نقولهم إحنا مش ضد كده بس احنا خايفين عليكم».