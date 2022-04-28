هل يجوز زيارة المقابر في أيام العيد؟.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، العالم والفقيه الإسلامي، إن صلاة العيد فرض كفاية لو فعله البعض سقط على الآخرين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «صلاة العيد سنة مؤكدة، وولي الأمر المسؤول عن تحديد مكان الصلاة سواء كان مسجدا أو ساحة هو وزير الأوقاف الذي يتحدث بناء على تعليمات لجنة مواجهة الأوبئة»، مضيفا «لا يوجد أحد ضد الصلاة في الساحات، لكن الوزير أو المسؤول خايف عليك مش ضدك، كوننا في ظروف غير طبيعية».

وأضاف «تقييد إقامة الصلاة في الساحات خوفا على مصلحة المواطنين»، مؤكدا جواز زيارة المقابر في أيام العيد «لا يوجد ما ينهى عن زيارة المقابر في العيد، بشرط ألا تحول فرح العيد إلى حزن، ومشكلة الفكر المتطرف أنه يريد وقتل أي فرحة».