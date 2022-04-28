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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة يوافق على استضافة معسكرات منتخبي الأردن وقطر

صدى البلد

 

وافق مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على طلب الاتحادين القطري والأردني لكرة السلة.


وتلقى الاتحاد المصري طلبًا من الاتحاد الأردني بإقامة معسكر المنتخب الأول ومنتخب 16 سنة آنسات في مصر، كما طلب الاتحاد القطري إقامة معسكر المنتخب الأول في مصر.


ورحب مجلس الادارة خلال اجتماعه يوم الإثنين الماضي باستضافة معسكر المنتخب القطري الأول في الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 11 مايو القادم.


كما تم الترحيب بإقامة معسكر المنتخب الأردني تحت 16 سنة آنسات في الفترة من 5 لـ 9 مايو القادم، بينما يقام معسكر المنتخب الأردني الأول في الفترة من 21 لـ 27 من شهر يونيو المقبل.

الاتحاد المصري كرة السلة الاتحاد المصري لكرة السلة مجلس الادارة مجلس إدارة

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