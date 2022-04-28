تستخدم بالسينما والمسلسلات.. أسرار متحف السيارات في حكاوي القهاوي

قدم برنامج حكاوي القهاوي حلقة جديدة للإعلامية رشا الجمال على قناة الحياة وأستضاف عم سيد سيما ؛ صاحب أستوديو أو متحف للسيارات القديمة المستخدمة في السينما أو المسلسلات .

قال عم سيد سيما، إن عمله في هذا المجال منذ أكثر من 55 سنة وأول سياره قام بشرائها كانت موديل أوسطن موديل 36 وثمنها كان7 0 جنيه ووالده فرح بذلك وكانت أمنيته شراء السيارات القديمة التي يتم إستخدامها في التصوير .

أضاف عم سيد أن هوايته وعمله هو شراء السيارات النادرة والقديمة مثل سيارات الكبورليه والسيارات والحناطير الملكية والتي أستخدمت في الأعمال السينمائية والدرامية ؛ مضيفا أنه تعلم الميكانيكا لكي يقوم بصيانة السيارات بنفسه وعمل مع الخواجه أنطون وتعلم منه الميكانيكا .