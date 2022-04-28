مصر تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتوثيق العلاقات بين شعبيها.

وكتب على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، تؤكد مصر حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات بين شعبيها".

وجاء ذلك تعليقا على احتفال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمرور 100 عام على إقامة العلاقات المصرية الأمريكية.

وكان بلينكن كتب في تغريدة على تويتر: "يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر. بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية، أهدت وزير الخارجية سامح شكري برقيات 1922 تهنئة مصر باستقلالها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي منح وزير الخارجية سامح شكري برقيات تعود إلى عام 1922 تهنئة لمصر على استقلالها.



