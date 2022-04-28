ميدو: لقاء الأهلي أمام الجيش الأسوأ للأحمر من فترة كبيرة

يرى أحمد حسام ميدو، أن مباراة الأهلي أمام فريق طلائع الجيش، هي الأسوأ للفريق الأحمر منذ فترة كبيرة، لافتًا إلى أن هناك أخطاء كبيرة من جانب بعض اللاعبين.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن هناك فرص ضائعة كثيرة لصالح الفريق الأحمر، مشددًا على أن هناك علامات استفهام على بعض أخطاء اللاعبين.

وكان فريق الأهلي تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز

وأوضح ميدو، أن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، استطاع إيقاف خطورة النادي الأهلي، في ظل بعض الهجمات التي كانت منظمة من جانب الفريق الأحمر.

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