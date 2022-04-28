28 إبريل .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية .

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .." إذا كنت مولودا في يوم 28 أبريل فإن ذلك يعني أنك محب للخير وللجمال، وتحب الاتصالات والتبادل الفكري."

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم28 أبريل ولديك موهبة في التعبير عن أفكارك بسهولة.. فقط انتبه من المبالغة في انفعالاتك ورغباتك!

نصيحة لمواليد 28 أبريل

نصيحة: : في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.