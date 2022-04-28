عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان يعرب عن سعادته بفوز سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

صدى البلد

أعرب الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بنجاح فريقه في تحقيق  الفوز أمام بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 16، من بطولة الدوري الممتاز.


وقال الكابتن هيثم شعبان، إن الفوز كان مهمًا لعدة أسباب، منها أنه على حساب فريق مميز مثل بيراميدز بجانب أنه جاء بعد نتائج سلبية خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يكون الفوز على بيراميدز بداية يستعيد سيراميكا كليوباترا من خلالها نغمة الانتصارات.

وواصل الكابتن هيثم شعبان أن سيراميكا كليوباترا كان يقدم اداءً جيدًا رغم تراجع النتائج، وهو ما كان أمرًا مطمئنًا بالنسبة للجهاز الفني.

وكشف شعبان، أن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، حرص على دراسة مباريات بيراميدز خلال الولاية الأولى للمدرب تاكيس جونياس، ونجح الفريق في تحقيق الفوز عن جدارة.

وتابع خلال تصريحاته، أنه يتطلع لاحتلال مركز جيد يليق بفريق سيراميكا كليوباترا، من خلال تقديم آداء مختلف، نافيًا بشكل قاطع تعمّد لاعبيه إضاعة الوقت في المباراة حيث إن كل من سقط أرضًا كان يعاني من إصابة، وهو من نوعية المدربين الذين يرفضون  ذلك لأنه يتسبب في تعطيل اللعب وتقليل إيقاع المباراة.

وتطرق المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، للحديث عن مواجهة الفريق أمام الأهلي بعد غدٍ السبت، مؤكدًا أن الأحمر فريق قوي وتعادله مع طلائع الجيش يجعله أكثر شراسة في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

أضاف أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لوضع سيناريو جيد للمباراة.

هيثم شعبان نادى سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز فريق سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق في سوق الجمعة بأكتوبر

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

موضوعات متعلقة

أنس أسامة عن تجديد عقده مع الزمالك: لم أحسم موقفي حتى الآن

ترشيحاتنا

يوتيوب يوسع ميزة الإكرامية Super Thanks.. لإرسال الدعم المالي لأصحاب المحتوي

باحث اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي تهيئ المناخ للاستثمار.. فيديو

الكلمات المتقاطعة.. دواء ووقاية لعقل الكبار والصغار

هل ليلة القدر في 27 رمضان ؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق: اغتنموا ما تبقى

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له خلال 5 أعوام

دعاء ليلة القدر للرزق.. 3 كلمات تمدك من خزائن الله بغير حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ