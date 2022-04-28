هيثم شعبان يعرب عن سعادته بفوز سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

أعرب الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بنجاح فريقه في تحقيق الفوز أمام بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 16، من بطولة الدوري الممتاز.



وقال الكابتن هيثم شعبان، إن الفوز كان مهمًا لعدة أسباب، منها أنه على حساب فريق مميز مثل بيراميدز بجانب أنه جاء بعد نتائج سلبية خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يكون الفوز على بيراميدز بداية يستعيد سيراميكا كليوباترا من خلالها نغمة الانتصارات.

وواصل الكابتن هيثم شعبان أن سيراميكا كليوباترا كان يقدم اداءً جيدًا رغم تراجع النتائج، وهو ما كان أمرًا مطمئنًا بالنسبة للجهاز الفني.

وكشف شعبان، أن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، حرص على دراسة مباريات بيراميدز خلال الولاية الأولى للمدرب تاكيس جونياس، ونجح الفريق في تحقيق الفوز عن جدارة.

وتابع خلال تصريحاته، أنه يتطلع لاحتلال مركز جيد يليق بفريق سيراميكا كليوباترا، من خلال تقديم آداء مختلف، نافيًا بشكل قاطع تعمّد لاعبيه إضاعة الوقت في المباراة حيث إن كل من سقط أرضًا كان يعاني من إصابة، وهو من نوعية المدربين الذين يرفضون ذلك لأنه يتسبب في تعطيل اللعب وتقليل إيقاع المباراة.

وتطرق المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، للحديث عن مواجهة الفريق أمام الأهلي بعد غدٍ السبت، مؤكدًا أن الأحمر فريق قوي وتعادله مع طلائع الجيش يجعله أكثر شراسة في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

أضاف أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لوضع سيناريو جيد للمباراة.