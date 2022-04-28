نجم الزمالك: رمضان صبحي يقترب من التوقيع للأبيض

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اقتراب رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الانضمام للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "رمضان صبحي اقترب من التوقيع لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وأناشد مجلس إدارة الزمالك بسرعة إتمام تلك الصفقة التي تعد إضافة قوية للفريق الأبيض".

وتابع: "وكيل رمضان صبحي قام بتسويق اللاعب على المستويين، المحلي والخارجي، وذلك خلال الفترة الماضية التي غاب فيها عن الملاعب".