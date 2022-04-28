حارس الشارقة الإماراتي: وداع بطولة دوري أبطال آسيا أمر محبط للغاية

أعرب عبدالله الياسي حارس مرمي فريق الشارقة الإماراتي عن حزنه لوداع الفريق لدوري أبطال آسيا عقب الهزيمة أمام الاستقلال الطاجيكي .



وأكد عبد الله الياسي في تصريحات عقب المباراة أن الفريق كان هدفه الوصول لمرحلة متقدمة من البطولة مشددا أن الهزيمة أمر محبط للغاية .

وأضاف أن الفريق سيركز خلال الفترة القادمة علب بطولة الدوري من أجل التاهل لدوري أبطال آسيا وتخقيق الحلم .



وهزم فريق الشارقة الإماراتي أمام الاستقلال الطاجيكي 2-0

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال.

حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.