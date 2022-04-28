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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الشارقة الإماراتي: وداع بطولة دوري أبطال آسيا أمر محبط للغاية

صدى البلد

 

 

 

أعرب عبدالله الياسي حارس مرمي فريق الشارقة الإماراتي عن حزنه لوداع الفريق لدوري أبطال آسيا عقب الهزيمة أمام الاستقلال الطاجيكي .


وأكد عبد الله الياسي في تصريحات عقب المباراة أن الفريق كان هدفه الوصول لمرحلة متقدمة من البطولة مشددا أن الهزيمة أمر محبط للغاية .

 

 وأضاف أن الفريق سيركز خلال الفترة القادمة علب بطولة الدوري من أجل التاهل لدوري أبطال آسيا وتخقيق الحلم .

 


وهزم فريق الشارقة الإماراتي أمام  الاستقلال الطاجيكي  2-0

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال.

 حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

 

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