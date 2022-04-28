بيان شديد اللهجة من الاتحاد الجزائري بشأن لجوء الكاميرون للجنة الأخلاقيات بالفيفا

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيان رسمي مساء أمس بشأن تصريحات صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني باللجوء للجنه الأخلاقيات بالفيفا بسبب مباراة الفريقين في التصفيات النهائية المؤهله ل كأس العالم .

و جاء بيان الاتحاد الجزائري كالتالي "سيسُر الاتحاد مُقدمًا، ويُسعده، أن يُقدم كل الدعم للاتحاد الكاميروني من أجل اللجوء للجنة الأخلاقيات على مُستوى الفيفا، من أجل إلقاء الضوء بشكل أكبر على هذه القضية".

وكان ايتو لوح منذ يومين بإمكانية لجوء الاتحاد الكاميروني ل لجنه الأخلاقيات عقب تصريحات جمال بلماضي المدير الفني للجزائر والذي أكد خلالها أن الكاميرون استخدمت كرقزعير شرعيه لضمان التأهل ل كأس العالم .

وكان منتخب الكاميرون قد حسم التأهل ل كأس العالم قطر ٢٠٢٢ في الدقائق الاخيره خلال المباراة الثانية للفريقين .