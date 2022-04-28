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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Tesla Y تتحطم في طائرة بقيمة 2 مليون دولار بالمطار.. فيديو

سيارة Tesla Y تتحطم
سيارة Tesla Y تتحطم في طائرة بقيمة 2 مليون دولار بالمطار

التقط مقطع فيديو على موقع Reddit لقطات CCTV لسيارة Tesla Model Y بيضاء، يصور مقطع الفيديو السيارة التي اصطدمت بطائرة Cirrus Vision Jet بملايين الدولارات كانت متوقفة على مدرج المطار، حيث يبدأ سعر الطائرة عالية التقنية بحوالي 2 مليون دولار.

 

يُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 16 ثانية نموذج Y أبيض يتجه نحو الطائرة دون تردد قبل أن يصطدم بها بالقرب من قسم الذيل، ويضرب الطراز Y بقوة كافية لتدوير الطائرة 90 درجة ، على الرغم من أن المدرج يبدو مبتلاً، ربما ساعد السطح الأملس في ذلك، ولا تتوقف سيارة تسلا تمامًا بعد الاصطدام، بل تتقدم ببطء ببطء، وينتهي الفيديو بحضور مجموعة من المتفرجين للتحقيق في الأضرار.

 

ليس من الواضح تمامًا ما حدث، ولكن وفقًا للقائم بتحميل الفيديو، يُعتقد أن المالك كان يستخدم Tesla's Smart Summon ، وهي ميزة مصممة لجلب سيارتك إليك، حيث ستقوم بمناورة السيارة للخروج من أماكن وقوف السيارات وحول الزوايا ومع ذلك، فهو ليس خداعًا.

 

ينص الدليل أيضًا على أنه يجب على المشغل الحفاظ على خط رؤية واضح للتقاطع عند استخدام ميزة Smart Summon حتى يتمكن المرء من منع السيارة من الاصطدام بالأشياء، لا تعمل هذه الوظيفة إلا عندما يكون الهاتف الذكي للمستخدم في نطاق 6 أمتار (19 قدمًا) تقريبًا من السيارة.

 

السيارات المستقلة بالكامل أمامها سنوات من الابتكار الضروري قبل أن تنقلنا عبر البلاد بين عشية وضحاها، سيكون هناك المزيد من مشاكل التسنين التي يجب حلها أيضًا، حيث يدفع المستخدمون والشركات حدود التقنيات، وذلك على الرغم من أن النتائج ليست دائمًا كما هو متوقع، ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحدًا قد أصيب في الحادث.

Reddit Tesla Model Tesla Cirrus Vision Jet دولار Smart Summon

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