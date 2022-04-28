فضحته وزيرة بجواره.. برلماني بريطاني بارز يشاهد مقاطع إباحية أثناء مجلس العموم

يحقق حزب المحافظين البريطاني في ادعاءات تفيد بأن نائبا تابعا للحزب كان يشاهد مقاطع جنسية على هاتفه المحمول أثناء جلوسه بجوار وزيرة خلال جلسة لمجلس العموم.

وأوضحت معلومات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن الوزيرة هي من فضحت هذه الواقعة في اجتماع دوري لنواب البرلمان من حزب المحافظين، فيما أكد نائب آخر ما قالته الوزيرة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية أنه لم يتم الكشف عن اسم النائب الخاضع للتحقيق ، لكن تم إعطاء اسم النائب المتهم إلى المسؤول عن الانضباط الحزبي، الذي اعتبر أن مثل هذه التصرفات غير مسموح بها مؤكدا اتخاذ لجنة الانضباط كافة الإجراءات اللازمة.

فيما قالت المتحدثة باسم المسؤول عن شؤون الانضباط بالحزب، كريس هيتون هاريس، إنها تبحث في هذه المشكلة، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول بالمرة.

من جهتها، قالت زعيمة حكومة الظل، ثانجام ديبونير، إنها صدمت، لكنها لم تتفاجأ بالواقعة المشينة، لأن هناك ثقافة التمييز على أساس الجنس في البرلمان.

