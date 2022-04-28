حدث ليلا.. الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن حسام مؤنس.. أول تعليق من الزمالك على حكم حبس مرتضى: غير نهائي وسنرد بالأدلة

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن حسام مؤنس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.



أول تعليق من الزمالك على حكم حبس مرتضى: غير نهائي وسنرد بالأدلة

رفض مسؤولو نادي الزمالك محاولات البعض زيادة حالة التعصب بين الزمالك والاهلي خصوصا بعد صدور حكم اليوم لصالح محمود الخطيب ضد مرتضي منصور رئيس الزمالك.





قضي الأمر وليس في الجناح حيلة.. ترويض الصقور من التهديل حتى الهدد

عرضت سكاى نيوز عربية تقريرا يكشف لماذا ينشغل الآلاف باصطياد أنواع نادرة من الصقور مبتكرين أفخاخا توقع بهذا الطائر الذي يعشقه الملوك، وكذا مراحل صيد الصقور وترويضها، ولما فى وقفته قوة، ونظرته عزة نفس وهيبة، فمن أجل هذا الجارح، يطوى الصقارون الصحارى ويتسلقون وعر الجبال؛ لأن صيد واحد قد يغيِّر حياة شخص إلى الأبد.



دعاء ختم القرآن الكريم .. وأفضل 410 صيغة أدعية تحقق لك الأمنيات

دعاء ختم القرآن .. يبحث الكثيرون عن دعاء ختم القرآن وفضل ختم القرآن الكريم، حيث يعد لقراءة كتاب الله تعالى فضل كبير، حيث إن الدعاء عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، ولذلك علينا أن نردد دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان.





البيت الأبيض: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، وذلك بقطعها إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا،



كيف أعرف أن هذه ليلة القدر في 27 رمضان؟.. بـ9 علامات ودعاء تدركها

كيف أعرف أن هذه ليلة القدر ، لا شك أنها أهم ما يبحث عنه الكثيرون في هذه اليالي العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن هذا الاستفهام كيف أعرف أن هذه ليلة القدر يكشف لنا الوسيلة والطريقة التي أخبرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتحري ليلة القدر والاستدلال عليها ومن ثم إدراكها، من خلال معرفة علامات ليلة القدر كاملة ، لعل بها نفوز فوزًا عظيمًا، بعدما علقنا عليها الكثير من الأحلام والآمال، ولا سبيل للاستدلال عليها دون تحديد كيف اعرف ان هذه ليلة القدر من خلال تحري علاماتها بنصوص السُنة النبوية الشريفة، وحيث فاتت ثلاث من الليالي الوترية بـ العشر الأواخر من رمضان ، الليلة هي الرابعة ليتبقى ليلة واحدة وترية قد تكون إحداها ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، لذا يتزايد الاستفهام عن كيف أعرف أن هذه ليلة القدر فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج.





مدرب مالاوي: مشوارنا لن يكون سهلا في التصفيات.. ومنتخب مصر غير محظوظ

يستبعد ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي، أن تكون الأمور سهلة لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما وقع في مجموعة تضم مصر وإثيوبيا وغينيا.





سفير مصر فى كندا يلتقى مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسية والدفاعية

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، يوم الأربعاء، مع "دون كوستيلو" مستشار رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" للشئون السياسية والدفاعية، حيث ناقش الجانبان سبل دعم العلاقات المصرية/ الكندية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



الجيش اليمني: رصد 74 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في يوم

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، أنها رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 74 خرقًا للهدنة الأممية، أول أمس الثلاثاء، في مختلف الجبهات.





سيارة تصدم 3 عاملات داخل مستشفى بني سويف التخصصي

أصيبت 3 عاملات بمستشفى بنى سويف التخصصى بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم صدمتهن سيارة تقودها صيدلانية داخل ساحة المستشفى التخصصى.



أحمد دويدار: رمضان صبحي يقترب من التوقيع للزمالك

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اقتراب رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الانضمام للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

