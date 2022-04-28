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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. كلوب يتجاهل محمد صلاح ويتمنى تتويج ماني بالكرة الذهبية.. بيان ساخر من الاتحاد الجزائري على تصريحات إيتو

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

ماذا أفعل؟!.. موسيماني: سألعب بنفسي لكي نسجل أهدافا
 

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن حزنه الشديد بتعادل الفريق أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .

 

وأضاف موسيماني في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه حرص على الدفع بكافة المهاجمين في الفريق من أجل إحراز الأهداف ولكن دون جدوى.

دويدار: مشادة موسيماني مع شريف بسبب لومه على الفرص العديدة التي أهدرها

 

كشف أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل خناقة كبيرة بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبين محمد شريف مهاجم الفريق.

وأوضح دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور، أن سبب المشادة جاء بسبب توجيه موسيماني اللوم للاعبه على الفرص العديدة التي أهدرها بعد لقاء الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا
 

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية
 

 

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

الاتحاد الجزائري ساخرا: يسعدنا تقديم كل الدعم للكاميرون في اللجوء إلى الفيفا

 

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيان رسمي مساء أمس بشأن تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني باللجوء للجنة الأخلاقيات بالفيفا بسبب مباراة الفريقين في التصفيات النهائية المؤهله ل كأس العالم .

حارس الشارقة الإماراتي: وداع بطولة دوري أبطال آسيا أمر محبط للغاية
 


 

على طريقة كيروش.. فيريرا يرفض تعاقد الزمالك مع صانع ألعاب
 

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار مهم من جانب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، فيما يتعلق بصفقات الفريق الجديدة في الموسم المقبل. 

 

مرتضى منصور يعلق على الحكم بحبسه ويقرر عقد مؤتمر صحفي 
 


 

مرتضى منصور موسيمانى الدوري المصري الأهلى الزمالك بيتسو موسيماني أخبار الرياضة محمد صلاح

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