أبو عايشة: القيادة السياسية تولي اهتماما غير مسبوق بالقطاع الزراعي

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من أجل زيادة الإنتاج وتحفيز المزارعين على توريد محاصيلهم، موضحا أن هناك تكليفات رئاسية بتعزيز كافة أوجه الدعم للمزارعين وخاصة القمح.

وأضاف ابو عايشة، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بمحصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية والذي له دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى خطة الدولة في تشجيع المزارعين والتي تمثلت في الاعلان عن سعر استلام محصول القمح من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافي لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلا عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.

ونوه عضو مجلس الشيوخ ، بأن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت حوالي 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الاعوام السابقة بحوالي 250 ألف فدان، كما أن الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن، والدولة تستهدف استلام من 5.5 إلى 6 ملايين طن من المزارعين هذا العام، مشددا علي ضرورة المشاركة الواسعة من الفلاحين هذا العام في توريد أكبر كميات من القمح للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي، مؤكدًا أن الدور الوطني للفلاحين والمزارعين المصريين لم يتغيير على مدار التاريخ كما إنهم كانوا دائما وأبدا على قدر المسئولية الوطنية تجاه بلده.