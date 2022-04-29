كان عندي عشم كبير فيه.. ماذا قال علاء مرسي عن محمد سعد "فيديوجراف"

قال الفنان علاء مرسي إنه ليس دائم التعدي اللفظي على أحد، لكن يثور وينهار عندما لا يعجبه شيء "وقتها بيخرج مني كلام لا أدقق في معناه".

حلقة علاء مرسي

وخلال حلقة علاء مرسي روى الفنان علاء مرسي موقفًا تعرض في برنامج العرافة الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة "المحور"، لافتا إلى أن أحد المذيعين جاء أثناء التصوير وطلب منه تصريحًا وبعدها حدثه عن فيديو لفنانة شهيرة مع زوجها "قلت له هو إنتو عايزين أي حاجة تتنشر على السوشيال ميديا وخلاص؟ الفيديو ده لو معايا همسحه".

وأضاف الفنان علاء مرسي: "أنا خارج التسجيل بكون على راحتي أكثر ولا أركز على أني فنان، ولكن أركز على شخصيتي أكثر، ومن الصعب استفزازي، لكن إذا تطرق الحديث إلى الجيش والشرطة بنفعل".

وللمزيد حول حلقة علاء مرسي مع العرافة بسمة وهبة وماذا قال عن الفنان محمد سعد شاهد الفيديوجراف التالي: