طارق العشري: مشفق على الأهلي وتعادلنا أمامه مستحق

أعرب طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه مع الأهلي.

وتعادل طلائع الجيش مع الأهلي دون أهداف، مساء أمس في الجولة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

وقال "العشري"، "التعادل مع الأهلي بطل أفريقيا يعادل فوزا، حاولت تضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي ودعمنا الدفاع بأكثر من تبديل مع التغييرات الهجومية من بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وكان بمقدورنا حصد الفوز لو سجل فيكتوري الانفراد الذي سنح له".

وأوضح أن الأهلي لم يهدر العديد من الفرص أمام الطلائع وهو ما يجعله يشكر لاعبيه على التنظيم التكتيكي المميز، مؤكدا أن الأهلي يلعب كل مبارياته من أجل الفوز ويملك لاعبين مميزين ويستطيعون صناعة الفارق.

وأضاف "أنا مشفق على الأهلي الذي يشارك في عدة بطولات، وهو ما أصاب لاعبيه بالإجهاد، وظهر ذلك في لقاء الطلائع"، مشيرًا إلى أن الإجهاد سبب تراجع لاعبي الأهلي بدليل فرصة بيرسي تاو الذي يعاني الإجهاد وتشتيت الذهن.