طلب مناقشة عامة لاستيضاح خطة الحكومة لزيادة إنتاجية محاصيل الأعلاف

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح خطة الحكومة لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من محاصيل الأعلاف.

وأشار "محسب"، إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاع جنوني في أسعار الأعلاف، حيث سجل أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينى والبرازيلى 7660 جنيها ، والذرة الأوكرانى 7460جنيها، – صب أرضه-، الذرة الأوكرانى 7460جنيها، وكسب الصويا المحلى بروتين %46 بقيمة 11850جنيها إذ تدخل الذرة والصويا فى تصنيع الأعلاف النهائية .

وأضاف "محسب"، " كما وصل سعر طن الصويا المحلية بروتين %44 إلى 11550جنيها ، و صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16300جنيه وصويا فول فات بذرة محلى 14500جنيه، كما سجل سعر طن صويا هاى فات %43 بذرة مستوردة سجل 15300جنيه ، وصويا هاى فات %43 بذرة محلى 13500جنيه، بينما وصل سعر طن العلف النهائى إلى 8700 ، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض ."

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السبب في زيادة الأسعار بهذا الشكل هو بطء حركة الشحن العالمى ، وتراجع الإنتاج المحلى من خامات الأعلاف نتيجة التغيرات المناخية التى ضربت مناشئ الإنتاج فى أمريكا اللاتينية، وأخيرا زيادة تكلفة الغاز، مؤكدا على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الأزمة، المتوقع استمرارها لفترة طويلة.

كما طالب "محسب"، الحكومة بتسهيل إجراءات ترخيص إنشاء المصانع، وتوطين زراعة المحاصيل العلفية فى مصر كالذرة الصفراء والصويا ، وذلك لتوفير الكميات الكافية لصناعة الأعلاف، وتجنب مشكلات الشحن وارتفاع سعر الخامات، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي، والسيطرة على أسعار سوق اللحوم في مصر.