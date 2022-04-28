توريد 9 أطنان من الأقماح بالسويس خلال يومين

صرحت الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس أنه تم توريد أمس 4 طن و 220 كجم واليوم 4 طن و 900 كجم قمح وذلك بصوامع عتاقة.

قالت أنه تم بدء توريد الأقماح الي صوامع محافظة السويس هذا الأسبوع حيث انتهى جميع المزارعين من اتخاذ كافة الإجراءات المحددة لموسم الحصاد والتجميع بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ علي المحاصيل المنتجة من الأراضي الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقالت الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس أنه من المنتظر توريد ٩٤٩٢ طن قمح ومن المقرر أن تصل الي ١٥ الف طن ويتم التوريد الأولي بصومعة عتاقة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع التخزينية و استكمال عملية التوريد بباقي الصوامع

وأضافت أن هناك لجنة من مديرية التموين لاستلام القمح لإستلام أطنان القمح من المزارعين طبقا للمواصفات المحددة من قبل اللجنة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح

وأكدت الدكتورة حنان أن المساحة المنزرعة للموسم الحالي خمسة آلاف و٤٢٣ فدان و ٢٠ قيراط ومتوسط الإنتاج المتوقع للفدان ١٢ اردب مشيرة أن أماكن التخزين كافية لإستيعاب محصول القمح في الموسم الحالي.

