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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها التغليف ومواد البناء.. ننشر أهم القطاعات التصديرية خلال الربع الأول لـ2022

صدى البلد

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم رصد 11 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال الربع الأول من عام 2022 تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 59% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 625 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت  44%.

 

وأوضح أن قطاع مواد البناء حقق صادرات بقيمة مليار و905 مليون دولار مقابل مليار و415 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 279 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت  32%.

 

 وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 977 مليون دولار مقابل  744 مليون دولار خلال  نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار 935 مليون دولار مقابل مليار 567 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23%.

 

وأضاف أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 26 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 22% وقطاع المفروشات بقيمة 183 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 20%.

 

وحقق قطاع الصناعات الطبية بقيمة 210 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة بلغت 19% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و33 مليون دولار مقابل 937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و19 مليون دولار مقابل 967  مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5%.

الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحاصلات الزراعية الصناعات الغذائية المنتجات الجلدية مواد البناء

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