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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة الليبية المكلف يؤكد سعي حكومته لاستئناف إنتاج وتصدير النفط

ليبيا - علم
ليبيا - علم

 أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب " فتحي باشاغا " ، سعي حكومته الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، واستعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها .


و أشار باشاغا - في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله "، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ،إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب. 

 

وشدد على ضرورة ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظًا على مصلحة المواطن.


وطالب رئيس الحكومة و بشكل عاجل من رئيس المؤسسة النفطية إحالة مقترحاته بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية ، حيث يأتي طلبه هذا في إطار مجهودات الحكومة الليبية لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط وما لهذا الأمر من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية، وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي، مشيرا إلى قيام حكومته بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

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