عضو هيئة تدريس بفنون جميلة المنصورة تفوز بفضية التصوير الفوتوغرافي بالأردن

فازت الدكتورة إيمان الطوخي المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بالجائزة الفضية "المركز الثاني" في مسابقة التصوير الفوتوغرافي جائزة وليد الخطيب بالأردن بعنوان الستينات، وقد أعلنت النتائج بعد شهر من انتهاء التقديم بها.

و قد شاركت الدكتورة في العديد من المسابقات والمعارض الدولية مؤخراً منها جائزة إستحسان لمحور جمال الخيول والتي أقيمت بتونس، كما شاركت بمعرض في الأكاديمية الدولية للفنون بأمريكا، ومعرض فوتوغرافي بتركيا.

كما شاركت فى عدة معارض منها معرض شباب الفنانين بروما 2012، معرض بروكسل مشاركات مصرية 2014، معرض بفلسطين عن الإنتفاضه الفلسطينية 2014، معرض بالكوفه بالعراق 2014 فتوتوغرافي، معرض لا للحرب نعم للسلام بالعراق 2015 معرض الأقصر الدولى وجوه وأقنعة 2015، مهرجان المغرب للتصوير الليلي 2015، معرض بيهانس بكليه الفنون جميلة الزمالك 2015، مهرجان الربيع اتحاد المصورين العرب 2015، المعرض السنوى فوتوخانه 2015، بره الكادر 2015، مسابقة الشباب مركز الحرية و الإبداع 2015، مهرجان زايد 2015 ، مهرجان الإبداع التشكيلي الثاني 2001 / 2003 / 2005 /2008.

كما حصلت على العديد من الجوائز المحليه والدولية منها المركز الأول في صالون الجيزة الأول رسم 2014، من أفضل 10 صور فوتوغرافيه على مستوى العالم في مسابقه الفوتوك الدولية 2014، المركز الأول في منتدى المياه الدولي فوتوغرافيا 2014، المركز الثاني في مسابقة ناشونال جيوجرافي 2014، المركز الثالث مسابقة مجلة همسة 2015، مسابقة النخيل بدبي 2016، صالون الشباب 2018، المركز الثالث فى الاتحاد الأوروبي 2019، المركز التاني في مسابقة تونس في المحرس 2018، ميدالية ذهبية بمسابقة الضوء بالعراق للفنان فؤاد شاكر 2019.