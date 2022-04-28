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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد .. إزاي تختاري الملابس المناسبة من التريند والألوان |صور

موضة 2022
موضة 2022

تتغير موضة الملابس من موسم لآخر، وتبحث العديد من الفتيات حول موضة 2022 قبل العيد، كما تحتار العديد من الفتيات حول اختيار الملابس التي تتناسب مع شكل الجسم، واختيار الألوان الصحيحة التي تتناسب مع لون البشرة.

 

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قبل العيد.. تعرفي على موضة ملابس الربيع لـ ٢٠٢٢

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للفتيات.. تعرفي على موضة ألوان السواريه لـ ربيع 2022

 

وفي فصل الربيع، من الأفضل اختيار الملابس الملونة بشكل مبهج، وذلك من خلال اختيار البناطيل الواسعة التي تبرز جمال الجسم بشكل مختلف، كما يمكن ارتداء القمصان over size الملونة بألوان ربيعية مثل الأخضر والفوشيا والأصفر، فأصبحت ارتداء الملابس الواسعة مع بعضها موضة جديدة في 2022.

كما يمكن للعديد من الفتيات اختيار التي شيرت بألوان سادة مثل الأبيض والأسود والبني فهي ألوان رئيسية لابد من وجودها في دولابك وتنسيقها مع ملابسك بشكل مختلف وجديد.

ويعد الكارديجان الواسع أيضًا من موضة 2022 بألوانه المميزة والتقشات المرسومة عليه، فيضيف الكارديجان لمسة مختلفة لإطلالاتك .

وتحتل الفساتين المنقوشة موضة 2022 ، كما ان الفساتين من أكثر الملابس التي تفضلها الفتيات فيمكن تنسيقها بالعديد من الطرق المختلفة، وارتدائها سواء كاجوال في الصباح، أو إضافة بعض التغيرات وإرتدائها في الليل بشكل مختلف.

كارديجان-طويل-بنقشة-الزهور-أسود
كارديجان-طويل-بنقشة-الزهور-أسود
437
437
7875881-906823046
7875881-906823046
موضة 2022 over size موضة العيد ملابس العيد موضة الربيع

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