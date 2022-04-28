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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 28 طن لحوم و30 ألف شنطة مواد تموينية على المستحقين بالشرقية

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام وشنط السلع التموينية إليها مشيراً إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم توزيع 28 طن من لحوم صكوك الإطعام و 30 ألف شنطة سلع تموينية على المستحقين وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقا لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

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وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" وشنط السلع التموينية جاءا  لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة , مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي للوقف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

الشرقية التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة

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