التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ومانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم، الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مان يوناتيد وتشيلسي والقنوات الناقلة

و تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت اتش دي 1”.

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ريس جيمس، سيزار أزبيليكويتا، أنطونيو روديجر، تياجو سيلفا.

الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ماركوس ألونسو.

الهجوم: ماسون مونت، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: أليكس تيليس، فيكتور لينديلوف، رافايل فاران، ديوجو دالوت.

الوسط: سكوت ماكتومناي، برونو فرنانديز، نيمانيا ماتيتش.

الهجوم: ماركوس راشفورد، أنثوني إيلانجا، كريستيانو رونالدو.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد خلال المباريات المتبقية له في الدوري، إلى الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي.

كما يسعى فريق مان يونايتد إلى العودة إلى سلسلة الانتصارات، وذلك بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام أرسنال وليفربول في الدوري.

بينما يحاول فريق تشيلسي تثبيت أقدامه في المركز الثالث حتى يُسمح له باللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.



ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أرسنال الرابع.

أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع.