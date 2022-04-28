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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين اشتركا مع آخرين في سرقة مواطن بالإكراه بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الشهاوي حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين لإدانتهما بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه بمركز فاقوس.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود بلاغ من " أحمد . م . ك " 27 سنة سائق ومقيم بدائرة المركز، يفيد بأنه حال استقلاله الدراجة البخارية توك توك ملك والدته بالطريق العام، استدرجه مجهولان بزعم توصيلهما وما إن وصل إلى منطقة نائية اعترض طريقه أخرون ، وتمكنوا من شل مقاومته وسرقة الدراجة خاصته تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات توصلت التحريات إلى مرتكبى الواقعة، وتم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين علي ذمة القضية رقم 2193 لعام 2021 جنايات مركز فاقوس، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية ضبط المشدد متهمين القليوبية السجن النيابة العامة الزقازيق

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