باب رزق.. حكايات 60 عاما في استوديوهات السينما المصرية.. فيديو

قال المصور الفوتوغرافي محمد بكر ، إن الأستوديو الخاص به مر عليه نجوم وقادة كبيرة منذ عام 1956، لافتاً إلى أنه كان يساعد الوالد فى عمله ويتعلم منه.

وأضاف “بكر"، خلال حواره ببرنامج أبواب رزق، المذاع على فضائية دى أن سى، أن والده كان يصور العديد من الأفلام المختلفة مع نجوم زمان.

وأشار إلى أن والده شارك فى تصوير فيلم "سمارة"، لتحية كاريوكا، مضيفا أن آخر أيام الفنان أنور وجدى تعاقد مع والدى على عمل 3 أفلام فى آخر أيامه.

وتابع أن "وجدى"، كان يقوم بعمل يوم كامل للتصوير الفوتوغرافى فقط، وكان تاجر شاطر دفع فى الـ 3 أفلام لوالدى حوالى 400 جنيه فقط، مع العلم أن تصوير الفيلم الواحد 150 جنيها.