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محافظات

محافظة دمياط

احتفالًا بليلة القدر.. محافظ دمياط تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

محافظ دمياط تكرم
محافظ دمياط تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ١٢ طالبا وطالبة من المراحل التعليمية الثلاث الفائزين بالتصفية النهائية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية وذلك تحت إشراف مديرية التربية والتعليم  ، حيث جاء التكريم خلال لقائها بهم اليوم بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم وهالة الشربينى موجه عام اللغة العربية.

هذا وقد استهلت "محافظ دمياط" اللقاء بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، كما استمعت "المحافظ " الى الطلاب الفائزين وهم يتلون آيات من سور القرآن الكريم ، كما تقدمت بالتهنئة لهم بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم ، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت الطلاب إلى التحلي بآداب القرآن الكريم وما يدعو اليه من سلوكيات وأخلاق حميدة، كما اهدتهم شهادات تقدير وهدية تذكارية إلى جانب مبالغ مالية مقدمة من المديرية  تكريمًا لهذا التفوق .

هذا وقد توجهت "الدكتورة منال عوض" بالشكر إلى مدير مديرية التربية والتعليم وتوجيه اللغة العربية وأولياء الأمور على ما قدموه من جهود لدعم الطلاب وحثهم على حفظ القرآن الكريم.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد خلف بجهود محافظ دمياط و حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطلاب و توجيهاتها الدائمة وتنشئتهم دينيًا .

فيما وقد حصل طالبين بالمرحلة الإعدادية على مركزين بالمسابقة وهما الطالبة لجين محمد البربرى على المركز الرابع بالمستوى الأول ، كما حصلت الطالبة ناهد خالد  قنديل على المركز الأول فى المستوى الثاني.

كما فاز عدد من الطلاب بالمرحلة الابتدائية وهم ملك محمد سعد بالمستوى الأول، و بالمستوى الثانى فاز احمد وجدى عوض، عبد الله محمد البربرى، كما فازت نسيبة احمد رضوان بالمستوى الثالث، و بالمرحلة الإعدادية حققا انس يوسف الغزاوي ورحمة عبد الجليل الشامى فوزًا بالمستوى الأول..

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد فاز احمد الدسوقى إبراهيم و جمال رضا عبد القادر بالمستوى الأول، وكذلك سارة وليد أبو الحمايل بالمستوى الثانى، ويوسف محمود الجمل بالمستوى الثالث..

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دمياط التربية والتعليم محافظ دمياط مديرية التربية والتعليم القران الكريم محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط

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