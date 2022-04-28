تكتب فيها أقدار العباد وأرزاقهم.. فضل ليلة القدر |فيديو

يفوق ثواب العبادة في ليلة القدر عبادات ثلاثة وثمانين سنة وتكتب فيها أقدار العباد وأرزاقهم، لذلك يجب اغتنامها، وعدم تفويتها بأي حال من الأحوال، لانه لا أحد يعرف إن كانت ستسمح له الفرصة مرة أخرى لإدراكها برمضان المقبل أم لا؟، خاصة وقد أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحريها في الليالي الوترية في العشر الاواخر من رمضان كل عام.

والليالى الوترية هى ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من رمضان، ويبدأ وقتها من المغرب إلى الفجر.

وهى الليلة التى أنزل الله تعالى فيها القرآن ومن أفضل الليالي.

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