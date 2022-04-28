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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| شاحنة D-Max AT35 للطرق الوعرة.. هينيسي تكشف نسخة الرودستر من فينوم F5 في 9 أغسطس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

ايسوزو تكشف عن شاحنة D-Max AT35 للطرق الوعرة

وفقا لموقع "أوتو كار" تقدم  إيسوزو  دي ماكس AT35 ، والتي تعتمد في مكوناتها الرئيسية على شاحنة ايسوزو دي ماكس  V-Cross باختيارين لعلبة التروس، ناقل الحركة اليدوي بسعر 47999 جنيهًا إسترلينيًا بينما الأوتوماتيك بسعر 49999 جنيهًا إسترلينيًا. يقترن هذا بمحرك ديزل بشاحن توربيني ينتج 162 حصانًا ، والذي يمكنه تقديم أقصى عزم للدوران يصل إلى 266 رطلاً وهو نفس المحرك الموجود في جميع طرازات D-Max.

 

أول خطوة في سوق الـPBV.. كيا تكشف عن "نيرو بلس" المخصصة لسيارات التاكسي

كشفت شركة كيا، المملوكة للشركة الأم “هيونداي جروب” الكورية عن إصدار جديد من سيارتها نيرو مخصص ليكون سيارات أجرة ، وهي الخطة الأولى للعلامة التجارية نحو اقتحام سوق المركبات مخصصة الغرض (PBV).

 

مورجان للسيارات تعين مدير مشروعات "لامبورجيني" رئيسها التنفيذي الجديد

أعادت شركة Morgan موتورز إعادة هيكلة إدارتها بالكامل في المناصب العليا  ليكون منصب المدير التنفيذي منفصل عن منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، في خطوة زعمت الشركة إنها ستعزز هيكل إدارتها وتعده للمستقبل وخطوة الانتقال من شركة سيارات تعمل بالبنزين إلى كهربائية بالكامل.

 

هينيسي تكشف عن نسخة الرودستر من فينوم F5 في 9 أغسطس القادم

أعلنت شركة "هينيسي" الأمريكية لتعديل السيارات أنها ستكشف عن سيارتها الجديدة فينوم F5 الكوبيه ذات السقف المكشوف في 9 أغسطس القادم.

 

إيلون ماسك يخسر 128 مليار دولار بسبب انخفاض سهم تسلا 23% في أيام

انخفضت القيمة السوقية لشركة "تسلا" الرائدة في المركبات الكهربائية 128 مليار دولار في جلسة تداول واحدة في 26 أبريل، حيث فقد السهم أكثر من 12٪ من قيمته ليصل إلى 876.42 دولار بعد قبول طلب إيلون ماسك شراء منصة التدوينات القصيرة "تويتر".

ايسوزو مورجان للسيارات لامبورجيني إيلون ماسك تينيسي

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