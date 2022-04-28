أخبار السيارات| شاحنة D-Max AT35 للطرق الوعرة.. هينيسي تكشف نسخة الرودستر من فينوم F5 في 9 أغسطس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

وفقا لموقع "أوتو كار" تقدم إيسوزو دي ماكس AT35 ، والتي تعتمد في مكوناتها الرئيسية على شاحنة ايسوزو دي ماكس V-Cross باختيارين لعلبة التروس، ناقل الحركة اليدوي بسعر 47999 جنيهًا إسترلينيًا بينما الأوتوماتيك بسعر 49999 جنيهًا إسترلينيًا. يقترن هذا بمحرك ديزل بشاحن توربيني ينتج 162 حصانًا ، والذي يمكنه تقديم أقصى عزم للدوران يصل إلى 266 رطلاً وهو نفس المحرك الموجود في جميع طرازات D-Max.

كشفت شركة كيا، المملوكة للشركة الأم “هيونداي جروب” الكورية عن إصدار جديد من سيارتها نيرو مخصص ليكون سيارات أجرة ، وهي الخطة الأولى للعلامة التجارية نحو اقتحام سوق المركبات مخصصة الغرض (PBV).

أعادت شركة Morgan موتورز إعادة هيكلة إدارتها بالكامل في المناصب العليا ليكون منصب المدير التنفيذي منفصل عن منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، في خطوة زعمت الشركة إنها ستعزز هيكل إدارتها وتعده للمستقبل وخطوة الانتقال من شركة سيارات تعمل بالبنزين إلى كهربائية بالكامل.

أعلنت شركة "هينيسي" الأمريكية لتعديل السيارات أنها ستكشف عن سيارتها الجديدة فينوم F5 الكوبيه ذات السقف المكشوف في 9 أغسطس القادم.

انخفضت القيمة السوقية لشركة "تسلا" الرائدة في المركبات الكهربائية 128 مليار دولار في جلسة تداول واحدة في 26 أبريل، حيث فقد السهم أكثر من 12٪ من قيمته ليصل إلى 876.42 دولار بعد قبول طلب إيلون ماسك شراء منصة التدوينات القصيرة "تويتر".